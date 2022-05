Il Meteo in Lombardia: piogge sparse e intermittenti, stabilità da martedì

MeteoWeb

“Una circolazione depressionaria centrata sul Tirreno meridionale sta interessando tutta la penisola italiana, con estesi flussi umidi sulla regione. Tale circolazione tenderà a stazionare sull’Italia almeno sino a lunedì 9, quindi tenderà a spostarsi verso il Mediterraneo orientale. Sulla regione condizioni variabili, a tratti moderatamente perturbate almeno sino inizio settimana, con precipitazioni sparse e intermittenti, anche a carattere temporalesco. Condizioni un po’ più stabili da martedì con temperature ben superiori alle medie del periodo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani poco o irregolarmente nuvoloso la mattina, nuvolosità in aumento nel primo pomeriggio, in particolare sui rilievi; generale attenuazione della nuvolosità in tarda serata, fino ad ampi tratti di sereno in pianura.

Precipitazioni: dal mattino locali piovaschi sui rilievi settentrionali, nel pomeriggio fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, in possibile estensione anche alle pianure.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile aumento. In pianura minime attorno a 13°C, massime attorno a 24°C.

Zero termico: intorno a 2900 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, tendenti da est nelle ore centrali, in montagna deboli a regime di brezza.