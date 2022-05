Il Meteo in Veneto: molte nubi con varie fasi di precipitazioni

MeteoWeb

“La circolazione ciclonica, che al momento è centrata sul basso Tirreno e sulla nostra regione porta molte nubi con varie fasi di precipitazioni oltre ad una temporanea riduzione dell’escursione termica diurna, nei prossimi giorni gradualmente si colmerà; per fine periodo è infatti attesa l’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Atlantico verso l’Europa, tale da far aumentare anche sul Veneto le temperature diurne e gli spazi di sereno“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi copertura nuvolosa perlopiù estesa, anche con nubi basse; precipitazioni in genere modeste, in prevalenza sparse, ma con significative pause fino al pomeriggio e fenomeni più diffusi nelle ultime ore; limite delle nevicate sui 2000-2300 m; clima diurno relativamente fresco, a tratti con moderati rinforzi di vento nord-orientale in quota e sulle zone costiere.

Domani prevarrà ancora un’estesa copertura nuvolosa, pur con qualche parziale schiarita più probabile dal pomeriggio in pianura.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%); nelle prime ore, fenomeni sparsi; seguirà un diradamento soprattutto in pianura, ma anche una ripresa a partire dalle zone montane di fenomeni perlopiù sparsi, con dei rovesci anche temporaleschi; limite delle nevicate indicativamente a 2100-2400 m.

Temperature: Minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti nord-orientali; altrove deboli con direzione variabile, ma a tratti con vari moderati rinforzi da nord-est in pianura e più probabilmente sulla costa.

Mare: Nel complesso poco mosso, comunque con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Domenica 8 cielo nelle prime ore da coperto a molto nuvoloso, poi da nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%); si tratterà di fenomeni da sparsi a locali, a crescente carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate indicativamente a 2200-2500 m.

Temperature: Le minime subiranno in quota una diminuzione e altrove contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno specie a nord-est.

Venti: In quota orientali, moderati sulle Dolomiti e almeno occasionalmente tesi sulle Prealpi; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, direzione a tratti variabile e più spesso dai quadranti nord-orientali, intensità a tratti debole e un po’ più spesso moderata.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 9 cielo poco nuvoloso, a tratti anche parzialmente nuvoloso su alcune zone; addensamenti anche di tipo cumuliforme soprattutto sulle zone centro-settentrionali nelle ore pomeridiane, associati ad una probabilità un po’ maggiore di precipitazioni da locali a sparse, eventualmente con dei rovesci o temporali e limite delle nevicate sui 2300-2600 m; le temperature minime sulla costa non varieranno molto e altrove diminuiranno, specie in montagna; temperature massime in aumento, specie a sud-ovest.

Martedì 10 cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno ma anche alcuni addensamenti pomeridiani sulle zone montane, ove non sarà escluso qualche locale piovasco o breve rovescio, eventualmente nevoso solo oltre 2500-2800 m; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti un po’ più significativi riguardo alle massime in quota.