Immagine EO della Settimana: Copernicus ci porta sul Monte Aso, il più grande vulcano attivo Giappone

Situato nella prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyushu, la più meridionale tra le isole maggiori della nazione, il Monte Aso raggiunge un’altezza di 1.592 metri. La sua caldera è una delle più grandi al mondo, misurando 25 km da nord a sud e 18 km da est a ovest, con una circonferenza di circa 120 km.

La caldera si formò nel corso di quattro importanti eruzioni esplosive approssimativamente da 90.000 a 270.000 anni fa. Queste produssero flussi piroclastici voluminosi e cenere vulcanica che ricoprì gran parte della regione di Kyushu, estendendosi persino nella vicina prefettura di Yamaguchi.

La caldera è circondata da cinque vette note nel complesso con il nome di Aso Gogaku: Nekodake, Takadake, Nakadake, Eboshidake, Kishimadake. Nakadake è il solo vulcano attivo al centro del Monte Aso ed è la principale attrazione della regione. Il vulcano attraversa cicli di attività. Nella fase di maggior calma, il cratere si riempie di un lago verde lime che fuma debolmente, ma come la sua attività cresce, il lago ribolle e sparisce. Il vulcano ha eruttato sporadicamente per decenni, l’evento più recente risale al 2021, portando un calo del numero dei visitatori negli ultimi anni.

Non lontano dal cratere troviamo Kusasenri: una vasta prateria all’interno dell’enorme cratere di Eboshidake. Attivo appena oltre 20.000 anni fa, il cratere è stato riempito da pomice vulcanica proveniente da altre eruzioni, con il magma ancora in ebollizione alcuni chilometri più in basso. L’acqua piovana spesso si accumula sulla pianura formando laghi temporanei. I pascoli sono utilizzati per l’allevamento del bestiame, per l’allevamento lattiero-caseario e per l’equitazione.

Una delle città popolate più vicine è Aso, visibile a circa 8 km a nord del vulcano, con una popolazione di circa 26.000 persone.

In Giappone ci sono 110 vulcani attivi, 47 dei quali sono rigorosamente monitorati giacché hanno eruttato recentemente o mostrato segni che destano, attività sismica, deformazione del terreno o emissioni di grandi quantità di fumo.