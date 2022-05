MeteoWeb

Diversi incendi sono divampati oggi nella zona tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, dove sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco e della forestale. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero per contenere le fiamme ed evitare che potessero lambire alcune abitazioni.

Dopo il maltempo del weekend, le temperature sono in rapido aumento in Sicilia, che oggi ha raggiunto i +35-36°C in numerose località.