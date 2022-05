Incendi nel palermitano: i vigili del fuoco a lavoro per limitare i danni

MeteoWeb

Gli uomini dei Vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nello spegnimento di alcuni incendi nella zona di Misilmeri e Campofelice di Roccella, nel palermitano. Diverse squadre si trovano sul territorio per circoscrivere l’area dei roghi ed evitare che le fiamme possano propagarsi danneggiando la vegetazione.

La notte scorsa si sono verificati numerosi incendi in provincia nella zona di Termini Imerese e Caccamo. Per oltre 12 ore i pompieri hanno lottato contro i roghi partiti da contrada Chiusa, e via via risaliti lungo la montagna. I pompieri sono riusciti ad evitare che le fiamme arrivassero a minacciare alcune abitazioni nella zona.