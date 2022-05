Tanti incendi a Roma e provincia: 50 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

La mancanza di piogge e il vento favoriscono gli incendi nell’area di Roma. Roghi di sterpaglie, boschi e colture oggi hanno costretto i Vigili del Fuoco a realizzare circa 50 interventi sul territorio di Roma e provincia. In alcuni casi le fiamme sono arrivate vicino le abitazioni come a Mentana in via delle Vasche e nella Capitale vicino la stazione ferroviaria Prenestina.

Le aree devastate dalle fiamme sono state, in provincia, a Gallicano nel Lazio, Tivoli, Mentana, Anzio e a Roma: Largo Levanna, Via del Frantoio, via Sepino, via Filetto e Ponte Marconi.