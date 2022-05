Incendi in Sicilia: notte di fuoco sul Monte Caputo e vicino Taormina

MeteoWeb

Notte di fuoco in Sicilia, tra Messinese e Palermitano. A Taormina si sono concluse solo poco fa le operazioni per cercare di domare le fiamme divampate, nel pomeriggio di ieri, nei pressi dell’area del torrente Sirina, che si sono poi propagate in vasti appezzamento di terreno a Castelmola, minacciando anche alcune abitazioni. Le fiamme continuano a divampare invece a Monte Caputo, nel territorio di Monreale. Il fronte è ancora esteso e per tutta la notte i vigili del fuoco e i forestali hanno tentato di contenere le fiamme per evitare che i roghi potessero danneggiare le abitazioni. Atteso in canadair e un elicottero per cercare di accelerare le operazioni di spegnimento, complicate anche dalle alte temperature.