Incendio vicino all’aeroporto di Ginevra: voli interrotti | FOTO e VIDEO

I voli da e per Ginevra sono stati interrotti dopo che un grosso incendio è scoppiato poco oltre la recinzione dell’aeroporto. “Il nuovo centro di accoglienza per i richiedenti asilo, che era in costruzione, è andato in fiamme. Si sta creando ancora un sacco di fumo”, ha spiegato Ignace Jeannerat, portavoce del secondo aeroporto più trafficato della Svizzera dopo Zurigo.

Si sono sentite esplosioni, provocate dallo scoppio di 5 bombole di gas, e una densa colonna di fumo nero si alza dal sito, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per cercare di tenere sotto controllo l’incendio.

L’aeroporto per il momento ha sospeso gli atterraggi, mentre i decolli sono consentiti ma a discrezione dei piloti. Dal tabellone degli arrivi dell’aeroporto i voli in arrivo da Lisbona, Barcellona e Madrid risultano deviati, mentre altri sono in ritardo.