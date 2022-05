Lo scirocco alimenta un grosso incendio ad Erice: case evacuate | FOTO

MeteoWeb

Il vento di scirocco sta contribuendo ad alimentare le fiamme di un grosso incendio che sta divorando la montagna di Erice, in provincia di Trapani (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le fiamme, che sarebbero partite vicino alla stazione della funivia, stanno minacciando le case di via Pola e di contrada di Martogna, costringendo le autorità ad evacuare alcune abitazioni.

Vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile, Polizia municipale e operai del Comune stanno operando nella zona mentre da Lamezia Terme è partito un Canadair. La polizia ha bloccato la strada provinciale per la Vetta.

AGGIORNAMENTO ORE 19:10

I Canadair e gli elicotteri impegnati a spegnere l’incendio sono dovuti rientrare alle loro basi perché impossibilitati ad operare a causa del forte vento. L’incendio, secondo i Vigili del Fuoco, è certamente di origine dolosa. Le fiamme sono avanzate in più punti, anche se sono state in parte rallentate dai viali parafuoco. Nella zona sono in azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco, giunte anche da Palermo e da Agrigento. Le case di Via Pola e di contrada Martogna, che sono state evacuate per precauzione, continuano ad essere minacciate dalle fiamme.