Stromboli, esplode enorme incendio durante fiction RAI sulla protezione civile: elicotteri e Canadair in azione | VIDEO

Un vasto incendio è divampato oggi a Stromboli, nelle Eolie, nel corso delle riprese di una fiction sulla Protezione Civile che vede, tra i protagonisti, anche Ambra Angiolini. Il vento di scirocco ha sferzato le isole facendo così propagare l’incendio, che partito dalla zona soprastante San Vincenzo ha raggiunto anche Scari. Sono ben cinque gli ettari di macchia mediterranea ridotta in cenere e le fiamme rischiano di raggiungere anche alcune villette. Per fermare le fiamme sono intervenuti anche un canadair e un elicottero che stanno “bombardando” la zona con getti di acqua di mare, come si può vedere dai video in calce.

Non è ancora chiaro da dove si sia propagato il rogo, sebbene secondo i residenti sia stato proprio dal set che le fiamme hanno iniziato a divampare, forse nel corso della simulazione di un incendio per il film di Rai Uno. Al posto degli attori che interpretano gli uomini e le donne della Protezione Civile, dunque, sono giunti i veri soccorritori che sono ancora al lavoro in queste ore. Gli operatori della fiction della Rai, diretta da Marco Pontecorvo, sono sull’isola già da diversi giorni.