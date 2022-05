Incendio Stromboli, guide: “sentieri fuori uso, sospendiamo le escursioni”

MeteoWeb

L’incendio scoppiato a Stromboli ha provocato una diffusa distruzione sui pendii del vulcano, scatenando le proteste degli isolani. Ma gli effetti del rogo non si fermano qui, visto che le guide vulcanologiche sono state costrette a sospendere le escursioni sul vulcano. “A seguito del catastrofico incendio di Stromboli siamo costretti a sospendere le escursioni“, affermano le guide vulcanologiche ed alpine in una nota inviata anche al Presidente della Regione Nello Musumeci e al capo della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina.

“L’iniziativa è stata presa per garantire la sicurezza e l’incolumità degli escursionisti. Si esortano le istituzioni e gli organi competenti coinvolti ad intervenire con la massima urgenza per il ripristino e messa in sicurezza del territorio e dei sentieri. Viste le condizioni dei pendii privi di vegetazione, si richiede che venga pianificata la realizzazione di sentieri che possano essere utilizzati come vie di fuga e linee tagliafuoco. Interventi fondamentali nel rispetto della pubblica incolumità, già altre volte richiesti dalle guide vulcanologiche, ma mai presi in considerazione”, viene spiegato nella nota.