Incidente aereo in Nepal: recuperati tutti i corpi

Sono stati recuperati tutti i 22 corpi delle persone morte nell’incidente aereo avvenuto in Nepal: l’autorità per l’aviazione civile del Paese ha reso noto che si procederà ora alla loro identificazione. Il piccolo velivolo è decollato domenica scorsa dalla città turistica di Pokhara per raggiungere Jomsom, nel settore occidentale del Paese, quando è scomparso dai radar. I rottami sono stati localizzati il giorno dopo.