Influenza: 217mila casi a settimana, curva in calo

MeteoWeb

Stagione influenzale verso la conclusione: nella settimana tra il 18 al 24 aprile 2022, la Rete di sorveglianza epidemiologica InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato circa 217mila casi di sindromi simil-influenzali, pari a 3,68 casi per mille abitanti. L’incidenza è in calo di quasi mezzo punto rispetto alla settimana precedente (4,08), ma resta comunque la più alta degli ultimi 20 anni in questa stagione.

Nell’ultima settimana, il calo maggiore è stato registrato nella fascia di età 0-4 anni, in cui si sono verificati 10,55 casi di sindromi simil-influenzali per mille abitanti (la scorsa settimana il valore era pari a 13,61). Nella fascia 5-14 anni il tasso è a 4,74 per mille (rispetto a 5,77), in quella 15-64 anni 3,51 (rispetto 3,57), negli over-65 si sono contati 1,83 casi per mille rispetto a 1,99 della settimana precedente.