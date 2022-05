InSight rileva potente terremoto su Marte, è il più forte registrato finora

MeteoWeb

Il lander InSight della NASA ha rilevato il terremoto più forte mai registrato su un altro pianeta: si è trattato di una scossa magnitudo 5, verificatasi il 4 maggio 2022, il 1.222° giorno marziano, o sol, della missione. L’evento si aggiunge al catalogo di oltre 1.313 terremoti rilevati da InSight dall’atterraggio sul Pianeta Rosso, avvenuto nel novembre 2018. Il più grande terremoto registrato in precedenza è stato di magnitudo 4.2, rilevato il 25 agosto 2021.

InSight è dotato di un sismometro ad alta sensibilità, fornito dal Centre National d’Études Spatiales (CNES) francese, per studiare l’interno del pianeta. Quando le onde sismiche attraversano o riflettono il materiale nella crosta, nel mantello e nel nucleo di Marte, cambiano in modi che i sismologi possono studiare per stabilire la profondità e la composizione di questi strati. Ciò che gli scienziati apprendono sulla struttura del pianeta può aiutarli a comprendere meglio la formazione di tutti i mondi rocciosi, compresa la Terra e la sua Luna.

Un terremoto magnitudo 5 è un sisma di medie dimensioni rispetto a quelli avvertiti sulla Terra, ma è vicino al limite superiore di ciò che gli scienziati speravano di osservare su Marte durante la missione di InSight. Il team scientifico dovrà studiare ulteriormente questo nuovo terremoto prima di potere fornire ulteriori dettagli, come la posizione, la natura della sua fonte e cosa potrebbe svelare sull’interno di Marte.

“Da quando abbiamo impostato il nostro sismometro nel dicembre 2018, stavamo aspettando ‘the big one’,” ha affermato Bruce Banerdt, principal investigator di InSight presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Questo terremoto fornirà sicuramente uno scorcio sul pianeta come nessun altro. Gli scienziati analizzeranno questi dati per imparare nuove cose su Marte negli anni a venire“.

Il grande terremoto arriva mentre InSight sta affrontando nuove sfide con i suoi pannelli solari. Quando la posizione di InSight su Marte entra in inverno, c’è più polvere nell’aria, e ciò riduce la luce solare disponibile. Il 7 maggio 2022 l’energia disponibile del lander è scesa appena al di sotto del limite che attiva la modalità provvisoria, in cui il veicolo spaziale sospende tutte le funzioni tranne quelle più essenziali. Questa reazione è progettata per proteggere il lander e può verificarsi di nuovo se la potenza disponibile diminuisce lentamente.

Dopo che il lander ha completato la sua missione principale alla fine del 2020, raggiungendo i suoi obiettivi scientifici originali, la NASA ha esteso la missione fino a dicembre 2022.