Prime notizie su Napolitano: “ha superato l’intervento, è in terapia intensiva”

Arrivano le prime notizie sulle condizioni di salute di Giorgio Napolitano, operato a Roma. Le fornisce Giuseppe Maria Ettorre, del Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani di Roma, capo dell’équipe che ha operato il Presidente emerito. “Il Presidente sta bene ed è sveglio. Ha superato l’intervento, ma ovviamente è in terapia intensiva in prognosi riservata. Non posso dire di più“, ha detto all’Adnkronos Salute.

Napolitano ha subito un intervento “all’addome“. “Le sue condizioni sono compatibili con quelle di un paziente della sua età“, ha dichiarato Ettorre all’ANSA. Per il resto massima riservatezza, ha aggiunto, lasciando altre comunicazioni alla struttura sanitaria.