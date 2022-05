Israele e Marocco firmano uno storico accordo su tecnologia e scienza

MeteoWeb

Israele e Marocco per la prima volta hanno concordato di collaborare a progetti tecnologici e scientifici, ha affermato oggi il Ministero israeliano della Scienza e della Tecnologia. Orit Farkash-Hacohen, il Ministro israeliano per l’Innovazione, la Scienza e la Tecnologia, è andato in Marocco per firmare l’accordo con il Ministro marocchino dell’Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell’innovazione Abdellatif Miraoui.

I due Paesi collaboreranno su intelligenza artificiale, desalinizzazione dell’acqua, tecnologie del deserto, tecnologie di trasformazione alimentare, biotecnologie, energie rinnovabili, tecnologie mediche e industria farmaceutica, città intelligenti, industria automobilistica, tecnologia dell’informazione, spazio e scienze umane e sociale scienze.

Israele e Marocco hanno deciso di normalizzare le relazioni nel dicembre 2020 come parte degli Abraham Accords mediati dagli Stati Uniti. “I governi firmano accordi, ma le persone fanno la pace“, ha detto Farkash-Hacohen. “Sono grato per l’onore di venire in Marocco dopo gli Accordi di Abraham e di firmare un importante accordo di cooperazione tra i nostri due Paesi. Insieme lavoreremo per far avanzare le sfide nei settori dello spazio, delle energie rinnovabili, delle tecnologie idriche, dei trasporti, della scienza, dell’ambiente e salute”.

È il terzo accordo tecnologico firmato da Farkash-Hacohen con i Paesi degli Abraham Accords. Il Ministro aveva già firmato un accordo spaziale con gli Emirati Arabi Uniti e un accordo tecnologico con il Bahrain.