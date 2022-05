Israele cerca di aiutare l’Europa: negoziati accelerati sulla vendita del gas

MeteoWeb

Israele sta aumentando la produzione di gas naturale offshore e mira a raggiungere un accordo di fornitura con l’Europa nei prossimi mesi mentre il continente cerca di sostituire le forniture russe. Il Paese è sulla buona strada nei prossimi anni per raddoppiare la produzione a circa 40 miliardi di metri cubi da circa 20 miliardi di metri cubi, affermano i funzionari del settore.

Israele attualmente rifornisce il proprio mercato e attraverso una rete locale di gasdotti esporta ai vicini Egitto e Giordania, mentre gran parte del gas aggiuntivo è destinato all’Europa. “La speranza è di creare un processo di lavoro relativamente veloce e di raggiungere già durante l’estate un accordo quadro“, ha affermato Lior Schillat, direttore generale del Ministero dell’Energia israeliano. Accordi come questo, ha affermato, di solito vengono prima raggiunti tra i governi e poi finalizzati nel settore privato. Realisticamente questo aiuterebbe l’Europa non prima del 2024, ha affermato, senza specificare quali Paesi o gruppi sarebbero potenzialmente coinvolti.

Per quanto riguarda la rotta di approvvigionamento, un’opzione sarebbe quella di esportare in Europa tramite impianti di liquefazione in Egitto e quindi convogliarla a nord tramite gasdotti che sono in varie fasi di pianificazione. Anche un impianto galleggiante di gas naturale liquefatto (FLNG) in discussione consentirebbe forniture in Europa direttamente da Israele. Altre possibilità includono il proposto gasdotto Eastmed, un progetto ambizioso e costoso che collegherebbe i giacimenti di gas all’Europa continentale, o un gasdotto più breve alla Turchia.

L’Egitto è la via più veloce per l’Europa, un FLNG offrirebbe l’indipendenza da qualsiasi Paese di transito, mentre un gasdotto diretto fornirebbe il prezzo più basso per il consumatore finale ma richiederebbe più tempo per essere costruito, ha affermato la consulente del gas Gina Cohen in un rapporto presentato al Ministero degli Esteri israeliano e Al Parlamento Europeo.

A causa della guerra in Ucraina, l’Europa sta cercando di porre fine alla sua dipendenza energetica dalla Russia, fornitore di circa il 40% del suo gas naturale. Le forniture russe lo scorso anno sono state di circa 155 miliardi di metri cubi. Il gas israeliano aiuterebbe l’Europa a diversificare, insieme alla fornitura di altri Paesi come gli Stati Uniti e il Qatar.