La Via Lattea ‘si avvicina’ all’Etna in eruzione: il VIDEO spettacolare della notte del 25 maggio

La ripresa dell’attività dell’Etna di questi giorni è stata indicata dagli esperti INGV come attività regolare del vulcano che non desta preoccupazione, ma che sta regalando ogni giorno spettacoli affascinanti. Proponiamo di seguito un VIDEO spettacolare realizzato la notte del 25/05/2022 da Milo, nel catanese, “tra le numerose camere utilizzate per riprendere l’eruzione, una è stata dedicata per tutta la notte a riprendere la via lattea che si “avvicinava” al vulcano in eruzione“, spiega Gianni Tumino che ha realizzato il video, le cui riprese sono iniziate alle ore 01:38 e finite alle ore 04:48.