L’Aeronautica Militare “atterra” su TikTok

L’Aeronautica Militare, dal mese di maggio 2022, è anche su TikTok, la piattaforma social dedicata prevalentemente ai giovani fino a 25 anni, in cui è possibile condividere piccoli video, tra i 15 e 60 secondi.

Nel giro di poche ore dal suo esordio, il canale ufficiale @aeronauticamilitare ha registrato quasi 14mila follower, 55mila “Like” ed oltre 300mila visualizzazioni per i primi video pubblicati, dedicati alle Frecce Tricolori e al giuramento degli allievi del corso Centauro VI all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Na).

L’account su TikTok della Forza Armata ha lo scopo di far conoscere a un pubblico sempre più ampio e, soprattutto, giovane l’Aeronautica Militare che, con il suo impegno quotidiano al servizio del Paese, si appresta a celebrare il centenario della propria costituzione, il 28 marzo del 2023.

La presenza costante sui principali social network – unitamente a un linguaggio più snello e a strumenti più informali – consente, infatti, all’Arma Azzurra di comunicare più facilmente non solo con i propri sostenitori, appassionati di volo e aeroplani ma anche con semplici curiosi e, in particolare, con la cosiddetta web generation.

Oltre che su TikTok, l’Aeronautica Militare è presente su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube, Linkedin nonché su Spotify e Spreaker con i propri podcast.