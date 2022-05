Lanciata la capsula Starliner: domani l’atteso attracco alla Stazione Spaziale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Boeing ha lanciato la sua capsula Starliner per la Stazione Spaziale Internazionale, in un volo di prova senza equipaggio (Orbital Flight Test-2), che ha seguito anni di ritardi e false partenze. La missione è decollata alle 00:54 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida su un razzo Atlas V della United Launch Alliance. Starliner dovrebbe raggiungere la ISS per l’attracco circa 24 ore dopo il lancio, con più di 800 libbre di carico.

OFT-2 testerà le capacità end-to-end di Starliner dal lancio all’attracco, il rientro atmosferico e l’atterraggio nel deserto negli Stati Uniti occidentali. OFT-2 fornirà dati preziosi che aiuteranno la NASA a certificare il sistema di trasporto dell’equipaggio di Boeing per trasportare gli astronauti da e verso la ISS.

Sebbene non sia previsto equipaggio a bordo della navicella spaziale per OFT-2, il posto del comandante Starliner sarà occupato da Rosie the Rocketeer, il dispositivo di prova antropometrico della compagnia. Durante OFT-1, Rosie è stata dotata di 15 sensori per raccogliere dati su ciò che gli astronauti sperimenteranno durante i voli su Starliner. Per OFT-2, le porte di acquisizione dati del veicolo spaziale precedentemente collegate ai 15 sensori di Rosie verranno utilizzate per raccogliere dati dai sensori posizionati lungo il sedile.

Durante l’avvicinamento di Starliner alla Stazione, NASA e Boeing verificheranno i collegamenti dati e le capacità di comando dell’equipaggio. Starliner dimostrerà anche la sua capacità di eseguire un ritiro automatizzato nell’ipotesi in cui si verifichi un problema durante l’avvicinamento.

Dopo l’attracco, se riuscito, Starliner trascorrerà dai 5 ai 10 giorni in orbita prima di tornare sulla Terra. Il veicolo spaziale rientrerà con quasi 600 libbre di carico, compresi i serbatoi riutilizzabili del Nitrogen Oxygen Recharge System che forniscono aria respirabile ai membri dell’equipaggio della Stazione.

OFT-2 è il secondo volo orbitale per il CST-100 Starliner e il primo per il secondo modulo dell’equipaggio della flotta Starliner. Boeing sta effettuando questo secondo test orbitale per dimostrare che il sistema Starliner soddisfa i requisiti della NASA, incluso l’attracco al laboratorio orbitante.