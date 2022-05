Latte da fermentazione: arriva in Europa il nuovo prodotto senza colesterolo e senza lattosio

MeteoWeb

La startup israeliana di tecnologia alimentare Remilk, produttore di latte coltivato e latticini, ha dichiarato di recente che prevede di aprire la struttura “più grande del mondo” per la produzione di latte da fermentazione in Danimarca. Si tratte di un prodotto destinato a chi vuole bere latte vaccino e mangiare latticini, prodotti però senza l’allevamento di animali e senza assumere sostanze come colesterolo o lattosio. La startup israeliana Remilk utilizza un processo di fermentazione a base di lievito per produrre proteine ​​del latte senza ricorrere agli animali. Queste proteine, afferma l’azienda, sono indistinguibili per gusto e funzione dalle proteine ​​del latte vaccino, ma prive di lattosio, colesterolo e ormoni della crescita.

La struttura di 750.000 piedi quadrati (69.677 metri quadrati) sarà costruita all’interno di un parco eco-industriale nella città di Kalundborg, ha annunciato la società. Fondata nel 2019, Remilk produce proteine ​​del latte attraverso un processo di fermentazione a base di lievito che le rende “chimicamente identiche” a quelle presenti nel latte vaccino e nei latticini. “Il risultato finale è simile al 100% al latte ‘vero’“, ma privo di lattosio, colesterolo, ormoni della crescita e antibiotici, ha dichiarato in precedenza il fondatore e CEO Aviv Wolff al Times of Israel.

Wolff e il suo collega scienziato Ori Cohavi hanno tracciato la composizione chimica del latte, valutato il grasso, il lattosio e lo zucchero nel liquido e determinato che l’ingrediente chiave per produrre il latte sono le proteine. Remilk ricrea le proteine ​​del latte prendendo i geni che le codificano e inserendole in un microbo unicellulare, che hanno manipolato geneticamente per esprimere la proteina “in modo efficiente e scalabile“, ha affermato Wolf. Il prodotto viene quindi essiccato in polvere.

“Stiamo producendo prodotti caseari identici ai prodotti a base di latte vaccino, con lo stesso gusto, consistenza, elasticità, scioglievolezza, senza colesterolo e senza lattosio“, ha affermato Wolff. “In pratica abbiamo trasferito l’intero meccanismo di produzione del latte in un microbo unicellulare. Non abbiamo bisogno del “resto della mucca“ e sicuramente non abbiamo bisogno di spendere risorse nel processo di creazione di un animale da 900 chilogrammi“. Wolff ha anche affermato che “affidarsi agli animali per produrre il nostro cibo non è più sostenibile. Le implicazioni dell’allevamento di animali sono devastanti per il nostro pianeta“.

Il modello di produzione alimentare di Remilk sarà fino a 100 volte più efficiente dal punto di vista del territorio rispetto al sistema caseario esistente, 25 volte più efficiente nelle materie prime, 20 volte più efficiente in termini di tempo e 10 volte più efficiente dal punto di vista idrico, ha affermato. Nella nuova struttura Remilk produrrà le sue proteine ​​da utilizzare in prodotti come formaggio, yogurt e gelato, “in volumi equivalenti a quelli prodotti da 50.000 mucche ogni anno“, ha affermato l’azienda. La struttura sarà costituita come parte di una rete di eco-villaggi denominata Progetto Symbiosis.

Il sindaco di Kalundborg, Martin Damm, ha affermato che Remilk “si adatta perfettamente al nostro profilo di sostenibilità”. “Quando l’impianto di Remilk per la produzione di prodotti lattiero-caseari non animali sarà completato, sarà anche il più grande impianto di fermentazione di precisione al mondo. Vedo la scelta di Remilk del comune di Kalundborg come un contributo al nostro impegno per la sostenibilità, l’alta tecnologia e l’istruzione e la nostra capacità di avviare un dialogo costruttivo con i nostri stakeholder”, ha affermato Damm.

Wolff ha dichiarato anche come Remilk fosse “impegnato a reinventare la nostra industria lattiero-casearia in un modo gentile e sostenibile. Eliminare la necessità di animali nel nostro sistema alimentare è l’unico modo per soddisfare la crescente domanda del nostro mondo senza distruggerla nel processo. Intendiamo aumentare enormemente le nostre capacità di produzione per produrre prodotti lattiero-caseari nutrienti, deliziosi e convenienti che manderanno le vacche in pensione anticipata“.

Remilk opera nel mercato delle alternative al latte, che dovrebbe crescere da 22,25 miliardi di dollari nel 2021 a 53,97 miliardi di dollari nel 2028, secondo la società di ricerca Fortune Business Insights. È diverso dal settore del latte vegetale, dove le bevande sono fatte con soia, mandorle, cocco, avena, canapa e altri materiali non animali.