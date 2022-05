Le consegne di gas russo attraverso l’Ucraina hanno raggiunto il massimo degli ultimi 5 mesi

MeteoWeb

Le richieste giornaliere per le consegne di gas russo attraverso l’Ucraina in Europa, per mezzo del confine slovacco di Velke Kapusany, oggi sono salite ai massimi dalla fine di novembre, secondo i dati dell’operatore slovacco TSO Eustream. Le richieste tramite Velke Kapusany sono state di circa 993.407 megawattora (MWh) al giorno, il dato più alto dal 30 novembre, secondo quanto riporta Reuters.

I flussi di gas russo verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 attraverso il Mar Baltico erano pari a 73.778.201 kilowattora all’ora (kWh/h) entro le 6 UTC, rispetto ai 72.286.105 kWh/h rilevati venerdì mattina.

I flussi in direzione est in Polonia al punto di misurazione di Mallnow al confine tedesco sono stati di 13.202.832 kWh/h, con poca variazione rispetto ai livelli osservati alla fine della scorsa settimana, secondo i dati dell’operatore Gascade.

La scorsa settimana la Russia ha interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per il loro rifiuto di pagare in rubli, sebbene la Polonia stia ancora ricevendo gas russo tramite flussi inversi dalla Germania lungo il gasdotto Yamal-Europa.