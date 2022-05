L’inverno infinito di Reggio Calabria

MeteoWeb

Reggio Calabria ha vissuto una domenica 8 maggio dal sapore invernale: una forte pioggia ha colpito la città provocando disagi e allagamenti nel pomeriggio, con 33mm di accumulo pluviometrico nel centro cittadino. La temperatura massima è stata di appena +18,0°C, proprio come se fosse ancora inverno in riva allo Stretto.

Le piogge della giornata della festa della mamma hanno interessato tutta la Calabria jonica centro-meridionale, tra le province di Reggio e Catanzaro, con timidi sconfinamenti anche nelle zone interne della fascia tirrenica. Complessivamente, infatti, sono caduti 98mm di pioggia a Cassari, 82mm a San Luca, 81mm a Sant’Agata del Bianco, 78mm a Santa Caterina dello Ionio, 71mm a Platì, 64mm ad Antonimina, 58mm al Passo della Limina e a Fabrizia, 51mm a Staiti, 46mm ad Ardore, 44mm a Soverato, 43mm a Brancaleone, 42mm a Bova Marina, 41mm a Roccella Jonica, Roccaforte del Greco e Chiaravalle Centrale, 40mm a Motta San Giovanni, 39mm a Mongiana, 38mm a Locri, 37mm a Montebello Jonico e Stignano, 35mm a Bovalino, 33mm a Reggio Calabria, 32mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 28mm a Monasterace, 26mm a Gioiosa Jonica, 22mm a Molochio, 20mm a Cittanova e Giffone, 14mm a Rizziconi, 13mm a Feroleto della Chiesa.

Ma questa situazione non è isolata: a Reggio Calabria è come se l’inverno non fosse mai finito. La temperatura massima fin qui raggiunta in città in tutta la primavera è stata di appena +24,4°C il 21 aprile, e soltanto un altro giorno la colonnina di mercurio ha raggiunto i +24,0°C, il 27 aprile. E’ molto raro che a Reggio Calabria fino a metà maggio le temperature rimangano così basse. Inoltre anche il vento è un fattore che continua a determinare questa stagione in modo particolarmente intenso: soltanto un giorno (il 13 marzo) le raffiche anemometriche misurate in città sono rimaste sotto i 30km/h, raggiungendo comunque i 28km/h.

Fredda, piovosa e ventosa, la primavera calabrese è stata fin qui particolarmente rigida e nei prossimi giorni continuerà ancora l'instabilità con temporali sparsi, rovesci di pioggia e temperature stabilmente inferiori rispetto alle medie del periodo.