Al via il Living Planet Symposium di ESA a Bonn: ecco la città tedesca vista dallo Spazio | FOTO

Il Living Planet Symposium di ESA – una delle più grandi conferenze al mondo dedicate all’Osservazione della Terra – è in programma dal 23 al 27 maggio a Bonn, in Germania. Il simposio, che si tiene ogni tre anni, riunisce scienziati e ricercatori, come pure l’industria e utenti dati di osservazione della Terra provenienti da tutto il mondo per presentare e discutere delle ultime scoperte sulle scienze della Terra.