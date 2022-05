Verso una maggiore sostenibilità del trasporto marittimo

MeteoWeb

Il progetto GUTTA – savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region, finanziato dal programma Interreg V-A Italia – Croazia di cooperazione transfrontaliera, ha presentato oggi i suoi risultati nel corso dell’evento aperto al pubblico “Journey of a droplet to the ocean of decarbonisation” (“Il viaggio di una goccia nell’oceano della decarbonizazzione).

Il progetto GUTTA vuole promuovere la riduzione dell’impronta di carbonio delle rotte dei traghetti tra Italia e Croazia, attraverso la realizzazione di strumenti per l’ottimizzazione delle rotte. Nel corso del workshop, il progetto ha presentato GUTTA-VISIR, il sistema di supporto alle decisioni per il calcolo, nel mar Adriatico, di rotte di traghetti di minima CO 2 .

Grazie alla partecipazione di numerosi esperti da vari Paesi Europei, il workshop ha illustrato traiettorie e ostacoli verso la decarbonizzazione del settore marittimo, da diversi punti di vista: quello degli enti regolatori, del mondo della ricerca, dell’industria, e di un’organizzazione ambientalista non governativa, con un focus speciale sull’impatto del COVID-19 sul settore marittimo, e su come potrebbe aver influenzato il suo percorso verso la decarbonizzazione. Il workshop ha infatti offerto una finestra informativa e di discussione su come le contromisure per frenare la pandemia di COVID-19 abbiano impattato anche sul trasporto marittimo. Sono stati presentati dei lavori scientifici che hanno studiato le modifiche alle rotte e alle emissioni di CO 2 nel 2020. È stata anche discussa la questione se il trasporto passeggeri via traghetti abbia alimentato la seconda ondata in Croazia, dimostrando che non fu questo il caso.

Il progetto

GUTTA è un progetto scientifico che nasce dall’incontro tra innovazione, ricerca scientifica, istituzioni pubbliche e imprese italiane e croate. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare e potenziare il trasporto marittimo, contribuendo allo stesso tempo a ridurre le emissioni del settore. Scendendo nel dettaglio, GUTTA vuole promuovere la riduzione dell’impronta di carbonio delle rotte dei traghetti tra Italia e Croazia, attraverso la realizzazione di strumenti per l’ottimizzazione delle rotte.

GUTTA-VISIR, un sistema di supporto alle decisioni per il calcolo, nel mar Adriatico, di rotte di minima CO 2 per i traghetti (ottenute sulla base delle previsioni delle condizioni meteo-oceanografiche), è il cuore del progetto che mira a rendere l’ottimizzazione delle rotte un servizio di facile accesso, a vantaggio della navigazione e del clima.

GUTTA-VISIR si basa su tre componenti principali: le previsioni ambientali relative a onde e correnti marine, fornite dal servizio marino di Copernicus; il modello di ottimizzazione delle rotte VISIR; un’applicazione web dedicata per sfogliare e visualizzare i risultati sia grafici che numerici.

Il modello VISIR, eseguito in modalità operativa presso il Centro di Supercalcolo del CMCC di Lecce, può calcolare rotte di minima emissione di CO 2 .

Il servizio GUTTA-VISIR rende disponibili ogni giorno più di settemila nuove rotte ottimali di traghetti nel mare Adriatico e Ionio, liberamente scaricabili.

La tenuta al mare e le emissioni di CO 2 di un traghetto in varie condizioni marine sono state stimate a partire dal simulatore navale installato presso l’Università di Zadar, in Croazia, Partner nel progetto GUTTA. ll risparmio in termini di emissioni di CO 2 e di Indicatore d’Intensità di Carbonio ottenuto tramite VISIR può essere calcolato per rotte tra diversi porti, orari di partenza, e utilizzo della potenza motore.

Una interfaccia chiara e semplice, in grado di aiutare gli utenti a ottenere rotte di minima CO 2 , e a prendere decisioni informate per la navigazione, è quindi il principale strumento messo a disposizione dal progetto per contribuire alla decarbonizzazione del settore marittimo.

Coordinato dalla Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), GUTTA vede tra i suoi partner l’associazione croata “Mare Nostrum – Croatian Shipowners’ Association”, l’Università di Zadar (Croazia), il Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture croato e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Dati chiave – Il progetto in numeri

– Finanziato dal Programma Interreg V-A Italia – Croazia 2014-2020 attraverso il Fondo di Sviluppo Regionale Europeo (ERDF; quota di finanziamento: 1.020.000 EUR)

– Durata: 42 mesi, dal 01/01/2019 al 30/06/2022

– Budget: 1.200.000 EUR

– 5 istituzioni partner:

Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici – Italia (Lead Partner)

Associazione “Mare Nostrum – Croatian Shipowners’ Association” – Croazia

Università di Zadar – Croazia

Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture – Croazia

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Italia

I risultati del progetto

Il sistema operativo GUTTA-VISIR per il calcolo delle rotte di minima CO 2 dei traghetti nel Mar Adriatico e nel Mar Ionio settentrionale, ottenute sulla base delle previsioni delle condizioni meteo-oceanografiche fornite dal servizio marino di Copernicus.

Guarda il video di presentazione del progetto, e scopri tutte le funzionalità di GUTTA-VISIR: https://youtu.be/JyEhrcsK19A

La WebApp GUTTA-VISIR: https://www.gutta-visir.eu/

La pubblicazione scientifica che presenta il sistema di ottimizzazione delle rotte realizzato nell’ambito del progetto:

Towards Least-CO 2 Ferry Routes in the Adriatic Sea

Mannarini G., Carelli L., Orović J., Martinkus C.P., Coppini G.

2021, Journal of Marine Science and Engineering, 9 (2), DOI: 10.3390/jmse9020115

Una valutazione dell’impatto del COVID-19 sul trasporto marittimo in Europa, con focus particolare sui traghetti.

È stata sviluppata una metodologia statistica per attribuire le emissioni di CO 2 dei traghetti ai blocchi imposti durante la pandemia, distinguendo il ruolo del COVID-19 dalla variabilità interna della flotta.

Il metodo sviluppato potrebbe essere utile anche per rilevare il ruolo di futuri shock macroeconomici come quelli derivanti da eventi estremi innescati dai cambiamenti climatici o da grandi instabilità politiche o conflitti.

Il metodo è stato applicato ai dati di emissione di THETIS-MRV, un servizio dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA).

How COVID-19 Affected GHG Emissions of Ferries in Europe

Mannarini G., Salinas M.L., Carelli L., Fassò A.

2022, Sustainability, 14(9), 5287, DOI: 10.3390/su14095287

Il workshop

Il trasporto marittimo è alla base dell’attuale modello globale di produzione e trasporto delle merci, ma con le sue attività ha un notevole impatto sull’ambiente marino e sul clima: responsabile di circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, contribuisce infatti significativamente al cambiamento climatico, con impatti sugli ecosistemi, il benessere delle persone e la stabilità delle nostre società.

Negli ultimi anni, il settore ha intrapreso i primi passi per ridurre la sua impronta sull’ambiente, sostenuto nei suoi sforzi dalle prime strategie dell’Unione europea e dei diversi governi nazionali, seguite da alcune azioni e iniziative del settore industriale.

Tuttavia, le sfide per una transizione energetica sostenibile del settore marittimo rimangono alte: innovazione tecnologica, disponibilità di carburanti alternativi a zero emissioni, l’introduzione di soluzioni innovative per le infrastrutture portuali e la logistica, e gli attuali modelli di business devono ancora fare passi avanti importanti, in un’era di crescente domanda di beni e servizi, riduzione progressiva delle risorse, rischio geopolitico e preoccupazione per potenziali nuove ondate pandemiche e future crisi sanitarie.

Il workshop ha affrontato alcuni dei temi più attuali e rilevanti per la scena politica ed economica legati al settore del trasporto marittimo, come le più recenti proposte dell’Unione europea e dei diversi governi nazionali per ridurre le emissioni di gas serra del settore marittimo, il ruolo degli enti regolatori e i processi in corso, come fitfor55, le innovazioni tecnologiche allo studio, come per esempio l’uso di combustibili alternativi alle fonti fossili, mettendo in luce lacune e problemi ancora da affrontare, opportunità e prospettive.

Un altro tema chiave affrontato nel corso del workshop è stato l’impatto del COVID-19 sul trasporto marittimo, prendendo in considerazione le implicazioni per l’attuale modello globale di produzione e distribuzione delle merci (global supply chain). Con quest’ultimo tema, il pubblico è chiamato a interrogarsi più in generale su come si studia e si effettua un monitoraggio della mobilità, strumento essenziale per capire ad esempio come si diffonderà un patogeno, per prevedere, e se possibile scongiurare, future pandemie e crisi sanitarie.

Il workshop ha ricevuto l’endorsement ufficiale di IOC-UNESCO nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021 — 2030, e dell’iniziativa della Commissione europea “European Maritime Day in My Country” (#EMDinMyCountry).