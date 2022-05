Malore mentre passeggia: uomo muore tra le braccia della moglie a Jesolo

MeteoWeb

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Jesolo, in Veneto. Intorno alle 17, un uomo è stato colto da un malore mentre passeggiava, morendo tra le braccia della moglie. La vittima è un uomo di 74 anni di origine tedesca. I due, che si trovavano in vacanza a Jesolo, si stavano dirigendo verso la spiaggia, percorrendo il terzo accesso al mare di via Bafile, quando l’uomo è improvvisamente crollato a terra, colto da un malore.

Avendo capito la gravità delle sue condizioni, la moglie ha subito lanciato l’allarme e dei passanti hanno avvisato i bagnini della torretta numero “17” mentre veniva allertato anche il Suem 118. Gli addetti al salvataggio si sono precipitati con il defibrillatore nel tentativo di rianimare l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.