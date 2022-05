Maltempo: i bollettini della Protezione Civile per il 6-7 maggio

MeteoWeb

Il tempo è peggiorato oggi su diverse aree dell’Italia per l’affondo sul Mediterraneo centro-occidentale di un cavo instabile nord-atlantico, che ha già portato rovesci e temporali, in ulteriore intensificazione dalla sera. Domani, venerdì 6 maggio, le regioni più colpite dalle piogge saranno quelle del Nord, in particolare Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Piogge abbondanti e temporali colpiranno anche la Sardegna orientale. Forti venti colpiranno il Centro-Sud, Sicilia, Sardegna e anche la Liguria.

La conferma sul maltempo di domani arriva dai bollettini quotidiani della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare un’allerta meteo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 maggio 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Piemonte centro-meridionale, Emilia Romagna centro-occidentale e Toscana, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati su Piemonte meridionale e Sardegna orientale;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Paese, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia, Calabria centro-meridionale, Lazio settentrionale e settori interni di Abruzzo e Molise.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo al Nord-Est, sulle zone adriatiche ed al Meridione.

Venti: forti settentrionali su Sardegna e Liguria; localmente forti dai quadranti orientali su tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi da sud-est su Sicilia, Calabria e coste tirreniche; venti in rotazione da ovest nel pomeriggio sulla Sicilia.

Mari: agitato il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, temporaneamente agitati il Mar di Sardegna, il Tirreno e lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 maggio 2022

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Paese, ad eccezione di Liguria, Toscana settentrionale e delle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Centro-Nord, il locale sensibile calo al Sud.

Venti: localmente forti settentrionali su Sardegna, Toscana e Liguria; localmente forti dai quadranti meridionali su Sicilia e zone ioniche, tutti in attenuazione pomeridiana.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, con moto ondoso in graduale calo nel pomeriggio.

