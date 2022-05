Maltempo estremo in Brasile: almeno 33 morti, caduti fino a 300mm di pioggia in diverse zone

MeteoWeb

Almeno 33 persone sono morte in seguito alle forti piogge che da martedì scorso sono in corso sulla regione di Recife, capitale dello Stato brasiliano di Pernambuco. E’ quanto riferiscono le autorità statali che precisano come sono oggi si siano registrate ben 25 vittime in diverse aree della regione, come ha dichiarato una fonte della protezione civile locale.

Le piogge hanno causato una serie di smottamenti tra cui quello di oggi, che ha visto il crollo di una barriera di contenimento a Camaragibe nella cintura della capitale statale. Stando alle autorità locali, da questa mattina su Camaragibe si sono riversati 129 millimetri di piogge e 150 a Recife. Lo stato di Pernambuco è la punta nord orientale del continente sudamericano. La tempesta, prevista dall’Agenzia per l’acqua e il clima di Pernambuco (Apac), ha provocato frane di barriere, allagamenti e numerose perturbazioni nella regione. Un uomo è morto sepolto nella Zona Nord della capitale e un altro è morto nella Zona Ovest.

Secondo l’Apac, i luoghi dove ha piovuto di più sono stati Itapissuma, con 318mm; Jaboatão, con 237mm; e il quartiere di Ibura, nella Zona Sud di Recife, con 218mm. Avenida Recife, nella Zona Sud, è stata allagata in più punti. A Tejipió, nella Zona Ovest, il fiume che dà il nome al quartiere è straripato e ha lasciato i residenti bloccati. Il canale Avenida Agamenon Magalhães è traboccato e ha lasciato il distretto di Derby inondato. I Vigili del fuoco hanno dichiarato di aver attivato tutto il personale e che la priorità è “l‘assistenza al soccorso e il salvataggio delle popolazioni in pericolo imminente“.