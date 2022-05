Piogge torrenziali in Brasile: vittime e devastazione a Recife, frana spazza via decine di case | FOTO

MeteoWeb

E’ salito a 84 il numero delle vittime causate dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito lo Stato brasiliano di Pernambuco e in particolare regione metropolitana di Recife: lo ha reso noto il governatore Paulo Camara. Cinque delle vittime sono decedute la scorsa settimane, gli sfollati sono 3957, e altre 56 persone risultano disperse: “Non conosciamo ancora il numero esatto, ma ci sono segnalazioni di vittime degli incidenti causati dalla pioggia che non sono state localizzate. Il lavoro di ricerca continuerà fino a quando non saremo in grado di identificare tutte le persone scomparse,” ha sottolineato Camara. L’episodio più tragico è avvenuto nel quartiere di Jardim Monte Verde, al confine tra Recife, la capitale dello Stato, e Jaboatao dos Guararapes, dove 20 persone sono morte quando una frana ha spazzato via decine di case costruite su piccole colline.