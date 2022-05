Maltempo Calabria: temporali e allagamenti nel vibonese, 57mm di pioggia a Joppolo | VIDEO

MeteoWeb

Sono diverse le zone della Calabria interessate in queste ore dal maltempo. I temporali hanno colpito il litorale tirrenico del vibonese in maniera piuttosto violenta, già dalla prime ore della giornata. A Joppolo sono caduti 57mm di pioggia, 21mm a Zungri, 17mm a Maierato, 14mm a Vibo Valentia, 12mm a Capo Vaticano.

Anche le temperature hanno subito del contraccolpi: proprio a Joppolo, il cui territorio è stato tra i più colpito dal maltempo con allagamenti e disagi, la temperatura massima registrata fino a questo momento è stata di +17°C, mentre a Vibo Valentia, anche nelle ore centrali della giornata, non si sono superati i +20°C.

Sui social non sono mancate le testimonianze fotografiche dei residenti, i quali hanno documentato in particolare l’allagamento e le strade come fiumi in piena di Coccorino, a pochi chilometri da Joppolo, come è possibile vedere nel video in calce all’articolo.

