Maltempo Calabria: bomba d’acqua nel Cosentino, gravi danni a Sant’Agata di Esaro | FOTO

Mattinata di sopralluoghi per il Sindaco di Sant’Agata d’Esaro (CS), per i tecnici comunali e per i funzionari della Protezione Civile regionale: sono stati constatati i danni registrati sul territorio comunale a seguito del nubifragio e dell’esondazione del fiume Forge dei giorni scorsi e soprattutto sono stati valutati gli interventi necessari per ripristinare strade e per rivedere il sistema di reflusso delle acque.

Sarà, prodotta una relazione dettagliata che andrà a supportare la richiesta dello stato di calamità naturale, che verrà formalizzata nelle prossime ore.

Gravi danni sono stati arrecati al territorio a causa dell’esondazione, avvenuta in più tratti, del fiume Forge, affluente dell’Esaro: le piogge intense e quasi ininterrotte hanno fatto aumentare repentinamente il livello delle acque del fiume. Una strada di collegamento è stata completamente invasa. Alcune famiglie sono rimaste isolate per diverse ore. Oggi e domani le scuole resteranno chiuse in tutto il territorio del piccolo comune montano, antico borgo collocato sull’alta valle dell’Esaro, su una rupe.

