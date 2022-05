Piogge e temporali a macchia di leopardo al Centro-Sud: grandine in Calabria, allagamenti in Puglia | FOTO

MeteoWeb

Oggi una irregolare instabilità sta continuando a colpire l’Italia, con rovesci e temporali più intensi al Centro-Sud. A metà pomeriggio, i fenomeni più intensi sono in atto nel Lazio, nel Molise, in Campania e Basilicata.

In mattinata, piogge e temporali hanno colpito anche la Puglia, in particolare il Barese, dove si registrano 22mm di pioggia a Bitonto, 17mm a Giovinazzo, 16mm a Bari e Castellana Grotte. Segnalati allagamenti a Bitonto, con strade invase dall’acqua (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Segnaliamo anche 31mm a Cerfignano e 15mm a Santa Cesarea Terme, nel Salento.

Pioggia e temporali si stanno registrando in tutte le zone interne della Calabria settentrionale, in alcuni casi anche sulle coste. Segnaliamo 32mm ad Albi, 29mm a Cerchiara di Calabria, 28mm ad Albidona, 23mm a Papanice, 20mm a Salica. Inoltre, si sono verificate forti grandinate nel comprensorio di Taverna, nel Catanzarese, e nella Sila Piccola, dove la grandine ha imbiancato il suolo.

