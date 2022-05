Maltempo, frana in Valcamonica: crolla strada ad Angolo Terme, evacuate decine di persone | FOTO

MeteoWeb

Paura ieri in Valcamonica, ad Angolo Terme (BS), per una frana lungo la strada di collegamento con la frazione di Terzano: lo smottamento, provocato dal maltempo, ha travolto e fatto crollare parte della strada e alcuni tratti del muro di contenimento in costa. Una massa di fango è improvvisamente scesa verso valle, facendo cedere un’ampia porzione di strada e di terreno.

Alcune case, le più vicine al cedimento sono state evacuate (circa una trentina di persone).

