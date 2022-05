Maltempo e freddo, l’Italia ripiomba in autunno all’improvviso: +13°C a Udine e Ragusa | LIVE

MeteoWeb

L’Italia ripiomba in pieno autunno, così, all’improvviso, a fine maggio. A causa di un doppio attacco perturbato sul nostro Paese (la bora dall’Europa centrale e una goccia fredda dal Mediterraneo occidentale), le temperature sono crollate sensibilmente sotto i colpi del maltempo che sta colpendo soprattutto la pianura Padana, determinando violente grandinate in varie zone di Lombardia e Piemonte.

Proprio in pianura Padana si è alzata una forte bora, e le temperature sono fredde ovunque: abbiamo +13°C a Udine, Treviso e Belluno, +14°C a Padova e Vicenza, +15°C a Trieste, Trento, Pordenone, Cremona, Pavia, Asti e Alessandria, +16°C a Venezia e Parma, +17°C a Milano, Torino, Verona, Bologna, Brescia, Modena e Reggio Emilia.

Fa freddo anche al Sud e soprattutto in Sicilia, con +13°C a Ragusa, +14°C a Caltanissetta, +15°C a Trapani, +16°C a Modica, +17°C ad Agrigento e Siracusa. Il maltempo continuerà ancora nelle prossime ore: attenzione alla Calabria tirrenica, dove si stanno attivando forti temporali autorigeneranti alimentati dal flusso umido proveniente dalle acque del mar Tirreno. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: