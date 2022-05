Maltempo, violentissimo temporale si abbatte su Milano: grandine e freddo all’improvviso | FOTO

MeteoWeb

Un violentissimo temporale si sta abbattendo su Milano dopo una giornata di caldo afoso: la tempesta avanza inesorabile da ovest e ha già colpito l’hinterland occidentale della città, con violenti nubifragi. Al momento sono già caduti al suolo 27mm di pioggia a Rho e Magenta, 22mm a Marcallo con Casone, 21mm a Corbetta, 20mm ad Ossona. Oltre alla pioggia intensa, si stanno verificando intense grandinate.

Oltre alle precipitazioni, da segnalare l’impressionante calo termico: nelle zone colpite dai temporali, la temperatura è piombata in pochi minuti a +15°C dopo una massima giornaliera che nel primo pomeriggio aveva raggiunto i +28°C. Addirittura a Cinisello Balsamo la colonnina di mercurio è piombata a +13,5°C. Nel centro di Milano il cielo si è oscurato e a breve arriverà anche la pioggia. Attenzione anche alle forti raffiche di vento: raggiunti i 58km/h a San Siro e Sedriano.

Molte le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco, in particolare in zona Corvetto, per allagamenti e caduta di alberi. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile di Milano è già attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Osservati speciali, come sempre, il Lambro e il Seveso

Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: