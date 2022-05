Maltempo Piemonte: “perdite ingenti, subito stato d’emergenza”

MeteoWeb

“Un’ondata di maltempo, caratterizzata da forti temporali e intense grandinate ha flagellato l’Alessandrino, il Casalese, il Valenzano e soprattutto il Tortonese. Il passaggio repentino dal forte caldo alla grandine ha creato diversi danni soprattutto nel comparto dell’agricoltura, tanto che Coldiretti stima perdite su tutto il territorio nazionale. Moltissime le chiamate di emergenza per alberi pericolanti, caduti e allagamenti. Sull’autostrada A26, nelle vicinanze del casello di Casale Nord, una pianta è finita sulla carreggiata. Non è ancora stata effettuata una valutazione chiara dei danni, ma se ne può contenere di ingenti su raccolti e infrastrutture. Auspico, quindi, sostegni certi e che la regione Piemonte chieda prontamente lo stato di emergenza per i territori dal maltempo“. E’ quanto scrive in una nota il senatore Massimo Berutti, in riferimento agli eventi meteo occorsi ieri sera in Piemonte.