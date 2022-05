Maltempo Piemonte: notte di fulmini e violenti temporali a Torino, automobilisti bloccati nei sottopassi a Tortona

MeteoWeb

I forti temporali che ieri hanno colpito Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, nella notte si sono abbattuti con grande violenza sul Piemonte. I fenomeni sono stati intensi, con violente grandinate tra Asti e Alessandria. Tortona è stata una delle località più colpite dalla grandine, che ha provocato gravi danni.

Nell’Alessandrino, sempre a Tortona, ai vigili del fuoco sono arrivate richieste di interventi da automobilisti rimasti bloccati nei sottopassi. Sono intervenute squadre del comando provinciale e dei distaccamenti di Tortona, Novi Ligure e Ovada, oltre al comando provinciale. Una quarantina le chiamate in coda per alberi pericolanti e caduti e allagamenti. Sull’autostrada A26, nelle vicinanze del casello di Casale Nord, una pianta è finita sulla carreggiata ed è stata tempestivamente rimossa. Le centraline Arpa hanno rilevato raffiche di 60 km/h nel sobborgo alessandrino di Lobbi e di 51,5 a Isola Sant’Antonio, nel Tortonese.

A Torino un albero è caduto nella tarda serata di ieri, in corso Monte Cucco, probabilmente a causa del maltempo: sul posto i vigili del fuoco. La caduta ha interessato alcune vetture parcheggiate. Per spostare i rami è stata impiegata un’auto gru e l’autoscala. I pompieri sono intervenuti a Volpiano (TO), in due impianti di stoccaggio e distribuzione GPL dove sono scattati allarmi antincendio. Gli impianti d’estinzione si sono attivati automaticamente e le squadre di Stura, i volontari del locale distaccamento e il nucleo nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) intervenuti sul posto non hanno riscontrato anomalie. Si ipotizza che a innescare il segnale siano stati i fulmini durante un forte temporale.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: