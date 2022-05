Maltempo, forti temporali flagellano il Nord: grandine a Torino, Milano e Verona

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il Nord Italia in queste ore, in serata si è esteso al Nord/Est coinvolgendo in modo particolarmente pesante il Lago di Garda, il Veneto e il Trentino Alto Adige, dove imperversano tuttora forti temporali con tempeste di fulmini e locali intense grandinate. Anche alcuni quartieri di Verona sono stati colpiti dalla grandine, in modo particolarmente intenso.

Complessivamente è stato un martedì sera di maltempo estremo su gran parte del Nord, dalla pianura Padana occidentale in Piemonte, fino appunto al Nord/Est in serata. Tra i principali accumuli pluviometrici segnaliamo 53mm a Castagneto po, 52mm a Lusiana, 51mm a Limone sul Garda, 48mm ad Ala, 46mm a Gorgonzola, 45mm a Trezzano Rosa e Brandizzo, 32mm a Magenta, 29mm a Vercelli, 26mm a Bergamo.

