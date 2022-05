Maltempo Piemonte: a Torino automobili danneggiate da un albero sradicato | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che ieri sera ha colpito il Piemonte e la Lombardia ha causato ingenti danni, soprattutto nelle campagne, con la grandine cha ha distrutto le colture. Ma i disagi non sono mancati nemmeno nelle città: a Torino un albero è caduto nella tarda serata di ieri in corso Monte Cucco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La caduta ha interessato alcune automobili parcheggiate che sono state danneggiate. Per spostare i rami è stata impiegata un’auto gru e l’autoscala.