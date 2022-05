Notte di forte maltempo e allagamenti in Trentino: imponente frana ed evacuazioni a Borgo Chiese

MeteoWeb

Notte di forte maltempo in Trentino, con frane e allagamenti. La strada della Maza è stata chiusa al traffico per ore: questa mattina è stata riaperta solo a senso unico alternato in attesa dei lavori di ripristino che dovrebbero concludersi entro la giornata, secondo il bollettino emesso dal servizio strade dell’amministrazione provinciale. A Borgo Chiese un’imponente frana ha costretto alla chiusura della strada che collega Condino a Cimego: 3 famiglie sono state evacuate. Segnalati smottamenti anche a Tenno, con il fango che è arrivato sulla SS47 della Valsugana. In corso i sopralluoghi dei geologi della Provincia.

