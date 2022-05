Maltempo Trentino: allagamenti e vento forte nella notte, grandine a Cavedine, Trambileno e Vallarsa

MeteoWeb

E’ stata una notte di forte maltempo quella appena trascorsa in Trentino: numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti, danni causati da vento e grandine. Forti raffiche hanno scoperchiato il tetto di un capannone a Gardolo, sradicato alberi a Mattarello e Segonzano, mentre la grandine è stata segnalata a Cavedine, Trambileno e Vallarsa. Diffusi allagamenti hanno isolato Fontanelle, frazione di Terragnolo. La situazione è tornata alla normalità all’alba.

Secondo le previsioni di MeteoTretino, oggi non è atteso un miglioramento della situazione meteo: sono ancora previsto rovesci e temporali anche intensi per tutta la mattinata. “Domani e venerdì in prevalenza soleggiato. Permane seppure minore, la possibilità di rovesci e temporali pomeridiani specie in montagna. Sabato in prevalenza soleggiato al mattino. In aumento la nuvolosità e la probabilità di rovesci e temporali al pomeriggio e sera. Domenica irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi e brusco calo delle temperature,” spiega il servizio meteo provinciale.

