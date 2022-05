Straordinario esemplare di mantide immortalato in Cina | FOTO

MeteoWeb

Una mantide è stata immortalata a Mengzi, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Questo insetto inquietante e affascinante allo stesso tempo, il cui nome deriva dal greco “mantis“, ovvero profeta, indovino, è così denominato per via della postura delle zampe anteriori che ricorda un atteggiamento di preghiera.

La femmina, in età adulta, è lunga circa 7,5 cm, mentre il maschio arriva fino a 6 cm. L’addome degli esemplari maschili è composto da otto segmenti, mentre quello delle femmine da sei. La sua colorazione varia dal verde brillante al marrone chiaro: come si può vedere nella gallery scorrevole in alto, quella immortalata in Cina è di uno straordinario verde brillante. Altra caratteristica della mantide è la presenza di due chiazze nere, una per ogni zampa anteriore nel lato interno, simili ad un occhio se mostrate a scopo difensivo. La mantide presente poi due paia di ali attaccate sul dorso, in corrispondenza della coppia di zampe posteriori e mediane.