Mare bianco-lattiginoso a Vulcano: “la situazione migliora lentamente”

“Sto esaminando la relazione dei tecnici dell’Ingv che ieri hanno effettuato i rilievi per valutare se l’ordinanza di interdizione, già in vigore da giorni, sia adeguata o se, a livello prudenziale, sia necessario modificarla. I dati, però, sono progressivamente e lentamente in netto miglioramento. Siamo fiduciosi nel ritorno alla normalità“. E’ quanto dichiarato all’Adnkronos dal sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, in merito agli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla campagna di una colorazione bianco-lattiginosa nel tratto di mare antistante la spiaggia di Levante a Vulcano, isola dell’arcipelago delle Eolie.

“Si tratta di un fenomeno – spiega – circoscritto, localizzato in un punto particolare, dove ci sono le acque calde, una zona in cui c’è già un divieto di accesso. Alla luce delle nuove indagini stiamo valutando se modificare l’ordinanza in vigore ed estendere un po’ l’area interdetta. I dati complessivi nell’isola sono comunque in netto miglioramento“. “Nessuna preoccupazione” per il primo cittadino neppure per quanto riguarda Stromboli. “Non ci sono novità – spiega -. Come accade ogni tanto, nei giorni scorsi ci sono state delle esplosioni maggiori. Ma dal 2019 un’ordinanza vieta l’accesso alla parte sommitale del vulcano, questo ha evitato che anche gli ultimi eventi potessero mettere in pericolo gli escursionisti. Il vulcano è particolarmente monitorato e, al momento, non c’è una situazione particolarmente critica. Controlli e normativa in atto si sono rivelati adeguati“.