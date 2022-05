Oltre 200 marinai si allontanano da una portaerei dopo molteplici suicidi

MeteoWeb

Secondo la Marina USA, più di 200 marinai si sono allontanati dalla portaerei USS George Washington dopo diverse morti per suicidio tra l’equipaggio, di cui tre in meno di una settimana ad aprile. I marinai si stanno trasferendo in un’installazione locale della Marina mentre la portaerei a propulsione nucleare continua da anni un processo di rifornimento e revisione presso il cantiere navale di Newport News in Virginia. Negli ultimi 12 mesi, sette membri dell’equipaggio sono morti, di cui quattro per suicidio, spingendo la Marina ad aprire un’indagine sul clima del comando a bordo della portaerei di classe Nimitz.

L’ufficiale comandante della portaerei, il capitano Brent Gaut, ha preso la decisione di consentire ai marinai che vivono a bordo della nave di trovare altre sistemazioni, secondo una dichiarazione della Naval Air Force Atlantic. Il primo giorno del trasferimento, più di 200 marinai hanno lasciato la portaerei e si sono trasferiti in una vicina struttura della Marina. “Il piano di trasferimento continuerà fino a quando tutti i marinai che desiderano spostarsi fuori nave non lo avranno fatto“, si legge nella dichiarazione. Sebbene la portaerei non disponga della sua dotazione completa di circa 5.000 marinai, ha ancora tra i 2.000 e i 3.000 marinai che vivono a bordo durante il processo di revisione.

Il comando della nave sta lavorando per identificare i marinai che potrebbero “beneficiare e desiderare i servizi di supporto e i programmi Morale, Welfare, and Recreation (MWR)” disponibili nelle strutture della Marina locale. La Marina è in procinto di creare “alloggi temporanei” per questi marinai, secondo una precedente dichiarazione della Naval Air Force Atlantic. “La leadership li sta implementando attivamente e persegue una serie di misure aggiuntive per il morale e il benessere personale e servizi di supporto ai membri assegnati alla USS George Washington”.

Le morti a bordo della portaerei hanno spinto la rappresentante Elaine Luria, una veterana della Marina da 20 anni, a scrivere una lettera al capo delle operazioni navali, l’ammiraglio Michael Gilday, chiedendo un’azione immediata per garantire la sicurezza dell’equipaggio. “Ognuna di queste morti è una tragedia e il numero di incidenti all’interno di un singolo comando, che include fino a quattro marinai che si tolgono la vita, solleva una preoccupazione significativa che richiede un’indagine immediata e rigorosa“, ha scritto Luria, osservando che il suo l’ufficio ha ricevuto reclami sulla qualità della vita a bordo della nave e sull’atmosfera tossica.