“Scoperta scioccante” su Marte: la missione degli Emirati individua misteriosa aurora

Gli scienziati della missione marziana degli Emirati Arabi Uniti hanno individuato un’aurora “simile a un verme” che si estende fino a metà del Pianeta Rosso. La scoperta di aurore “sinuose discrete”, luci splendenti in alta atmosfera derivanti dall’attività solare che interagisce con i campi magnetici, è arrivata dalle osservazioni dell’orbiter Hope, operativo da febbraio 2021. Marte ha solo un campo magnetico irregolare, che rende le aurore difficili da individuare. Hope ha già aiutato in questo senso con migliori osservazioni delle varietà di aurore notturne locali (aurora diffusa e aurora discreta) che sono sfuggite ad altre missioni.

L’altro tipo di aurora osservata, però, è diversa da tutto ciò che è stato studiato finora. Per rilevarle, è stato necessario avvalersi dell’abilità unica di Hope di scattare “istantanee” dell’intero disco della sottile atmosfera marziana, hanno affermato i funzionari. “Stiamo assistendo a effetti aurorali discreti su vasta scala e in modi che non avremmo mai previsto,” ha affermato Hessa Al Matroushi, responsabile scientifico della missione emiratina.

I tipi di aurore marziane studiati in precedenza sono causati da una varietà di fattori. L’aurora discreta, ad esempio, sembra che si trovi sopra i minerali magnetici nella crosta del pianeta, mentre l’aurora protonica è causata dalle interazioni tra il vento solare, che è il flusso costante di particelle cariche che fluisce dal Sole, e l’idrogeno nella sottile atmosfera marziana.

L’aurora discreta sinuosa appena identificata ha probabilmente un’origine più simile all’aurora diffusa, causata da intense tempeste solari, hanno spiegato i ricercatori emiratini. Hope ha raccolto le sue osservazioni in luce ultravioletta quando una tempesta solare ha colpito Marte: tali tempeste si verificheranno probabilmente più frequentemente negli anni che precedono il 2025, quando si prevede che il ciclo solare di 11 anni raggiungerà il picco.

Gli scienziati sperano che una migliore comprensione dell’aspetto dell’aurora sinuosa discreta e di altre caratteristiche aurorali possa affinare la comprensione del vento solare e dei modi in cui il magnetismo marziano influenza il pianeta.

“Da quelle prime osservazioni dell’aurora discreta, abbiamo continuato a vedere nuovi incredibili pattern che aprono a nuove intuizioni sulle interazioni delle particelle cariche nell’atmosfera marziana,” ha spiegato Al Matroushi. “C’è una grande quantità di nuove informazioni qui per il team scientifico di EMM (Emirates Mars Mission) con cui lavorare“.

La spiegazione è finora poco consistente, tuttavia. Detto questo, più informazioni potrebbero essere presenti nei dati d’archivio di altre missioni, in particolare quelle raccolte da Mars Express dell’ESA e da MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) della NASA, che osservano l’atmosfera del Pianeta Rosso.

“L’aurora sinuosa discreta è stata una scoperta scioccante che per molti versi ci ha fatto grattare la testa,” ha affermato Rob Lillis, scienziato planetario dell’Università della California, che lavora sullo spettrometro a raggi ultravioletti della missione emiratina. “Abbiamo idee, ma nessuna spiegazione solida del motivo per cui stiamo osservando un’aurora intensa di questa forma e su scala planetaria“.