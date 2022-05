Marte: problemi di navigazione per l’orbiter MAVEN

MeteoWeb

Un problema tecnico del sistema di navigazione che ha colpito l’orbiter MAVEN della NASA all’inizio di quest’anno ha impedito al veicolo spaziale di condurre osservazioni e studiare l’atmosfera di Marte.

MAVEN, che orbita attorno a Marte dal 2014, è entrato in “safe mode” il 22 febbraio quando le sue unità di misura inerziale vitali “hanno iniziato a mostrare un comportamento anomalo“, hanno spiegato i funzionari della NASA. Quando è in modalità provvisoria, un veicolo spaziale spegne tutti gli strumenti scientifici e attende le istruzioni dai suoi controllori di volo su come riprendersi.

Nelle settimane successive, la NASA è riuscita a far riemergere MAVEN dalla modalità provvisoria, ma con una capacità limitata. L’orbiter è in un’orbita stabile con la sua antenna primaria puntata verso la Terra per mantenere comunicazioni ad alta velocità con il suo team di controllo di volo. “In questa configurazione, tuttavia, MAVEN non può eseguire relè di comunicazione per altri veicoli spaziali su Marte e sta eseguendo solo osservazioni scientifiche limitate,” hanno affermato i funzionari della NASA. “Il team di missione ha iniziato il ripristino degli strumenti scientifici il 20 aprile“. L’orbiter normalmente funge da relè di comunicazione per il rover Curiosity e Perseverance della NASA per trasmettere le ultime immagini e dati dalla superficie marziana alla Terra.

Il sistema dell’unità di misura inerziale (IMU) di MAVEN si basa su giroscopi laser ad anello, che rilevano il movimento inerziale del veicolo spaziale, e quattro ruote di reazione disposte in una piramide a quattro lati che possono ruotare indipendentemente per posizionare l’orbiter nell’orientamento corretto. L’orbiter è inoltre dotato di due telecamere che possono acquisire immagini di stelle e inserirle in un algoritmo di rilevamento stellare per aiutare il veicolo a determinare il suo orientamento nello Spazio.

I funzionari della NASA hanno riferito che MAVEN era in modalità provvisoria fino al 19 aprile, quando i controllori di volo hanno spostato il veicolo spaziale dalle sue IMU al sistema di localizzazione stellare. “Tutti gli strumenti scientifici di MAVEN sono attualmente online, ma non tutti sono stati in grado di acquisire dati mentre l’antenna ad alto guadagno era puntata verso la Terra,” hanno spiegato i funzionari della NASA. “Il team sta attualmente lavorando per completare i controlli della modalità “stellare” per consentire alla navicella di operare in altri orientamenti prima di riprendere le rilevazioni e le operazioni di relè entro la fine del mese“.

La NASA ha lanciato la missione MAVEN (Mars Atmosphere e Volatile Evolution mission) nel novembre 2013 ed è arrivata sul Pianeta Rosso nell’ottobre 2014. La sua missione è studiare come Marte ha perso la sua d’acqua per diventare il polveroso mondo che vediamo oggi. Il mese scorso, la NASA ha esteso la missione (originariamente costata 671 milioni di dollari) di altri tre anni per consentire all’orbiter di continuare il suo lavoro scientifico.