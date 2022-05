“La mascherina non protegge dal Covid ma crea danni involontari”: lo studio

MeteoWeb

L’obbligo di indossare la mascherina è stato attuato in quasi tutti i Paesi del mondo. Di conseguenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e altre istituzioni pubbliche, come l’IHME, da cui sono stati ottenuti i dati sulla conformità delle mascherine utilizzati in uno studio condotto da Beny Spira, professore associato dell’Università di San Paolo in Brasile, raccomandano vivamente l’uso delle mascherine come strumento per frenare la trasmissione della COVID-19. Questi obblighi e raccomandazioni hanno avuto luogo nonostante il fatto che la maggior parte degli studi controllati randomizzati condotti prima e durante la pandemia di COVID-19 concludessero che il ruolo delle mascherine nella prevenzione della trasmissione respiratoria virale fosse piccolo, nullo o inconcludente.

I risultati dello studio suggeriscono che i paesi in cui la mascherina è stata utilizzata maggiormente non hanno ottenuto prestazioni migliori di quelli con un basso utilizzo della stessa nel periodo di sei mesi che comprendeva la seconda ondata europea di COVID-19. Si potrebbe sostenere che alcuni fattori confondenti potrebbero aver influenzato questi risultati. Uno di questi fattori potrebbe essere stato il diverso tasso di vaccinazione tra i paesi studiati, ma secondo gli esperti ciò è improbabile dato che alla fine del periodo analizzato nello studio (31 marzo 2021), l’introduzione della vaccinazione era ancora all’inizio, con solo tre paesi che mostravano tassi di vaccinazione superiori al 20%: il Regno Unito (48% ), Serbia (35%) e Ungheria (30%), con tutte le dosi contate individualmente. Si potrebbe anche affermare che l’aumento dei livelli di infezione ha spinto l’uso della mascherina con conseguente livelli più elevati di utilizzo nei paesi con tassi di trasmissione già più elevati, ma mentre questa affermazione è certamente vera per alcuni paesi, molti altri con alti tassi di infezione, come Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna, hanno adottato severi obblighi di mascherina in vigore dal primo semestre del 2020. Inoltre, durante il semestre preso in esame, tutti i paesi hanno subito un picco di infezioni da COVID-19, quindi tutti hanno subito pressioni simili che potrebbero aver potenzialmente influenzato il livello di utilizzo della maschera.

“Sebbene nessuna conclusione di causa-effetto possa essere dedotta da questa analisi osservazionale – concludono gli autori dello studio –, la mancanza di correlazioni negative tra l’uso della mascherina e i casi e i decessi di COVID-19 suggerisce che l’uso diffuso delle mascherine in un momento in cui era più necessario un intervento efficace, cioè durante il forte picco autunno-inverno 2020-2021, non è stato in grado di ridurre la trasmissione del COVID-19. Inoltre, la moderata correlazione positiva tra l’uso della mascherina e i decessi nell’Europa occidentale suggerisce anche che l’uso universale delle stesse potrebbe aver avuto conseguenze dannose e non intenzionali“.