Sociologia e mascherina: come un obbligo diventa rituale dettato dall’ansia

In un recente studio pubblicato su “Sociology oh Health & Illness”,

i ricercatori hanno esaminato i risvolti dell’utilizzo della mascherina chirurgica in Giappone, ora una pratica di routine contro una serie di minacce per la salute. Il loro utilizzo e i significati associati sono stati esplorati attraverso sondaggi condotti a Tokyo sia con chi indossa la mascherina che con chi non lo indossa.

All’indomani dello tsunami del 2011, il mondo ha assistito all’uso diffuso di maschere chirurgiche in Giappone, associate alla protezione della salute contro l’influenza ma qui impiegate nelle macerie contro la minaccia delle radiazioni del reattore di Fukushima. Queste mascherine erano al centro dell’allarme regionale sul rischio nucleare, poiché i bambini venivano obbligati a indossarle altrove nell’Asia orientale nel mezzo della preoccupazione per le ricadute nucleari. Successivamente c’è stata una curiosità diffusa sulla pratica, in quanto è emerso che le mascherine erano già comunemente indossate in Giappone. Numerosi siti web hanno avviato il dibattito sulla “storia d’amore del Giappone con la mascherina chirurgica“. Agli occhi stranieri, indossare la mascherina sembrava essere una pratica unica e curiosa, tipica del Giappone. Il suo unico portatore noto nel mondo sviluppato era il defunto Michael Jackson, che la indossava per via della sua ipocondria.

Solo con l’avvento del Covid-19 le mascherina sono diventate di uso comune in tutto il mondo. Sviluppata come parte della risposta biomedica all’influenza spagnola del 1919, la pratica risuonava con i presupposti popolari come una barriera tra purezza e inquinamento. Ma l’uso della mascherina è diventato socialmente radicato come pratica protettiva generale solo a partire dagli anni ’90 attraverso una combinazione di pressioni commerciali, aziendali e politiche che hanno responsabilizzato la protezione della salute individuale. Questi sviluppi sono utilmente compresi nell’incertezza creata dalla “seconda modernità” del Giappone e dalla frattura del suo ordine postbellico. Indossare la mascherina è solo una forma di una più ampia cultura del rischio; un rituale di autoprotezione del rischio piuttosto che una pratica collettiva disinteressata.

“D’altra parte – precisano gli studiosi –, potremmo dire che indossare la maschera in risposta alla SARS era un rituale solo nel senso più generale del termine, piuttosto che in termini più chiaramente sociologici e antropologici come pratica con funzioni sia latenti che manifeste (Bell 2010). Le mascherine sono state utilizzate come parte di una più ampia strategia di salute pubblica in una società che deve far fronte all’emergenza di una nuova malattia. La loro efficacia contro la SARS potrebbe essere stata messa in discussione, ma questo rientrava in una gamma di contestazioni su base biomedica, indicando che non era ancora passata in pratica indiscussa. Il loro significato non era realmente latente, come nel modo in cui la danza della pioggia riunisce una comunità in un momento di tensione sociale. Su questa base suggeriamo anche che l’uso delle maschere nel tentativo di combattere l’influenza spagnola non sia diventato ritualistico e sia stato rapidamente eliminato nella maggior parte dei paesi. Solo in Giappone ha poi assunto questo carattere, in particolare a partire dagli anni ’90 in un contesto di crescente incertezza e individualizzazione“.

Le mascherine funzionano? Il loro uso diffuso chiaramente non è guidato da prove di efficacia universale. Sebbene permanga incertezza, un consenso internazionale riconosce solo una possibile efficacia nel ridurre la trasmissione delle malattie nelle strutture sanitarie. Sebbene si possa intuitivamente immaginare che filtrare il respiro in questo modo possa aiutare a ridurre la trasmissione delle infezioni, in realtà è il tatto il fattore più importante. Può darsi che nella misura in cui le mascherine rendono più difficile strofinare il naso e quindi diffondere un’infezione alle mani, hanno una certa efficacia. È più probabile che il semplice lavaggio delle mani sia più efficace in relazione a una reale minaccia di malattia.

Secondo i sociologi, dunque, l’utilizzo della mascherina reso obbligatorio diventa poi una sorta di rituale che, tra l’altro, crea una spirale d’ansia e diventa ad un certo poco utile al contenimento del virus da combattere.