Le mascherine usa e getta sono di plastica. E questo è un problema

Si stima che nel 2020 circa 1,6 miliardi di mascherine usa e getta si siano riversate negli oceani, ovvero più di 4 milioni al giorno. Entro la fine del 2021, il mondo aveva generato circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica legati al COVID, in gran parte mascherine chirurgiche e N95, con circa 26.000 tonnellate finite in mare.

Molte organizzazioni ambientaliste, secondo W. Aaron Vandiver, scrittore, avvocato e ambientalista della fauna selvatica, non si sono rese conto di questa realtà la realtà o sono reticenti a parlare a voce troppo alta del problema. Durante il primo anno della pandemia, esperti di salute e gruppi verdi ci hanno detto di attenerci a rivestimenti di stoffa riutilizzabili (o di crearne uno da una vecchia maglietta). Con l’aumento della variante omicron più contagiosa, pochi hanno parlato degli impatti ambientali delle mascherine N95. Può essere comprensibile che il pianeta sia passato in secondo piano rispetto alle preoccupazioni immediate per la salute e la sicurezza umana. E non ha aiutato il fatto che i dibattiti sulle mascherine siano diventati così controversi. Ma ora che i governi statali e locali stanno ritirando i mandati poiché i casi di Omicron diminuiscono, dobbiamo avviare una conversazione sull’inquinamento delle mascherine.

Un fatto sfortunato ma inevitabile è che le mascherine chirurgiche e N95 (e i dispositivi di protezione individuale e i kit di test) sono plastica monouso o, nella migliore delle ipotesi, plastica a doppio o triplo uso. Le mascherine chirurgiche e la maggior parte dei respiratori sono realizzate in polipropilene, una fibra plastica sintetica che, come tutta la plastica, è generata dal petrolio. Sebbene possano e spesso vengano utilizzati più di una volta, gli esperti non consigliano di indossarli per più di due o tre giorni, spiega ancora Vandiver su grist.org.

Quindi i 400 milioni di mascherine N95 che l’amministrazione Biden ha recentemente iniziato a mettere a disposizione degli americani, e i milioni di mascherine di “alta qualità” che sta distribuendo ai bambini , avranno al massimo alcuni giorni di utilizzo prima di finire nella spazzatura. Da lì, molti finiranno nelle discariche, dove rilasciano sostanze chimiche tossiche nelle acque sotterranee, o verranno inceneriti, rilasciando anidride carbonica e sostanze chimiche tossiche. Molti altri andranno a finire nei fiumi e negli oceani e si faranno strada nelle gole degli uccelli marini come l’albatro di Laysan, che si nutrono erroneamente di plastica e la danno ai loro pulcini. Ciò aggrava un problema già allarmante, dato che circa il 90 percento degli uccelli marini si ritiene che abbiano già ingerito plastica in qualche forma. Il materiale insidioso verrà mangiato anche dalle balene, alcune delle quali hanno la pancia piena di rifiuti di plastica. Secondo alcune stime , la plastica negli oceani del mondo potrebbe superare i pesci entro il 2050, un problema che le mascherine non faranno che aggravare.

Secondo l’organizzazione per la conservazione marina OceansAsia, le mascherine nell’oceano possono impiegare fino a 450 anni per rompersi, creando pezzi di plastica sempre più piccoli nel processo . Queste microplastiche hanno un impatto sempre maggiore sui microrganismi oceanici e si accumulano nella catena alimentare; uno studio del 2018 ha rilevato che il 100% delle tartarughe marine esaminate aveva microplastiche nel sistema digestivo.

Un’altra cosa da considerare: come tutta la plastica monouso, le mascherine aumentano le emissioni di gas serra in ogni momento del loro ciclo di vita. Le mascherine non possono essere bandite come altre plastiche monouso, ovviamente, ma dobbiamo riconoscere che hanno lo stesso impatto devastante. Per il bene del pianeta, dobbiamo tenerne conto nelle nostre decisioni personali sull’opportunità di indossarne una, e i politici devono tenerne conto e valutare i vantaggi e gli svantaggi degli obblighi di mascherina. Gli ambientalisti possono essere riluttanti a partecipare a queste controversie, ma dovremmo cercare modi per utilizzare meno mascherine di plastica senza compromettere i loro usi legittimi e necessari.

Il riciclo delle mascherine

Potrebbe essere allettante pensare che possiamo riciclare le mascherine, o che ci sia qualche altra soluzione facile, ma la gestione dei rifiuti generati dai prodotti in plastica è un problema globale incredibilmente complesso senza “una soluzione univoca“, secondo uno studio del 2020 del Pew Trust di beneficenza. Anche prima del COVID, Pew prevedeva che l’inquinamento da plastica che scorre negli oceani triplicherà entro il 2040, in assenza di importanti riforme normative ed economiche in tutto il mondo. Il riciclaggio non tiene la plastica monouso fuori dagli oceani, o fuori dalle discariche e dagli inceneritori, e si stima che il 91% dei beni prodotti con quella roba non venga affatto riciclato .

I ricercatori della Cornell University hanno recentemente escogitato un piano per distruggere mascherine e altri DPI, quindi riscaldare quei pezzi più piccoli per scomporli in sostanze chimiche utili come etilene, propilene, propano e butano. Per ridurre significativamente i rifiuti di plastica, questo metodo dovrebbe essere implementato da stati e paesi su larga scala, ma questo tipo di “riciclaggio chimico” è stato criticato per aver causato emissioni di carbonio e rilascio di sostanze chimiche tossiche nell’atmosfera. Ed è anche costoso.

E gli N95 riutilizzabili?

Un team del MIT ha studiato possibili modi per decontaminare e riutilizzare le mascherine N95, potenzialmente realizzandole in silicone, ma finora non abbiamo visto tali tecnologie implementate su larga scala e non è chiaro se siano soluzioni pratiche. Resta il fatto che “la mascherina di plastica monouso è solo un altro onere aggiuntivo che stiamo lasciando alle generazioni future“, come ha affermato Gary Stokes, il cofondatore di OceansAsia.

Mentre un certo numero di stati ha recentemente annunciato piani per porre fine o ridurre i mandati delle mascherine, cosa succede quando si presenta la prossima variante?

Quelli di noi che hanno a cuore lo stato del pianeta devono contribuire a forgiare un approccio più sostenibile a lungo termine. Funzionari governativi ed esperti di salute pubblica continueranno a discutere le raccomandazioni, ma gli ambientalisti possono e dovrebbero difendere il pianeta. Sebbene gli N95 abbiano un utilizzo ampio, la buona notizia è che possono fornire una protezione unidirezionale, il che significa che chi lo indossa può proteggersi anche quando gli altri intorno a loro sono smascherati. Un approccio più limitato e giudizioso all’uso delle mascherine chirurgiche e N95 — incoraggiando l’uso in contesti clinici e per proteggere le persone vulnerabili al COVID-19 scoraggiando l’uso eccessivo tra persone sane e asintomatiche — può equilibrare in modo ragionevole le priorità della salute pubblica con le preoccupazioni ambientali, e potenzialmente impedire a un gran numero di materie plastiche di inquinare il mondo. A parte le grandi innovazioni tecnologiche, l’uso di meno mascherine di plastica è il meglio che possiamo fare.

Ora che i casi sono in calo e gli obblighi, come le misure di emergenza stanno finendo (almeno per ora), ci restano domande difficili: in quali circostanze è giustificato indossare, o richiedere ad altri di indossare, mascherine dannose per il pianeta? Quanti danni saranno arrecati agli oceani, alla vita marina e al clima, se milioni o miliardi di persone continueranno a indossarli regolarmente? Quanti danni abbiamo già fatto? Cosa servirà per ridurre al minimo i danni in futuro?

In qualsiasi modo si decida di utilizzare la mascherina, dovremo tutti fare i conti con l’eredità ambientale per gli anni a venire. Prima iniziamo la conversazione, meglio è, conclude Vandiver.