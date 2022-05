Meteo, l’Anticiclone Africano infuoca il Sud: super caldo, +36°C a Foggia e Siracusa | LIVE

MeteoWeb

E’ arrivato all’improvviso oggi, in modo particolarmente precoce, il gran caldo al Sud Italia: dopo una prima parte di primavera eccezionalmente fredda, adesso il clamoroso balzo con una giornata di fuoco al punto che per molte località oggi è il primo giorno dell’anno con una temperatura superiore ai +28/+29°C, e arriviamo subito già oltre i +35°C! In molte città costiere del Sud, fino a dieci giorni fa la temperatura massima da inizio anno non aveva mai raggiunto neanche i +25°C e oggi i cittadini si ritrovano improvvisamente a boccheggiare come in piena estate.

Tra le località più calde (temperature massime ancora parziali), abbiamo +36°C a Foggia, Siracusa, Termoli, Lentini, Francofonte e Valenzano, +35°C a Cerignola e Paternò, +34°C a Bitritto, Trapani e Aidone, +33°C a Catania, Reggio Calabria, Cosenza, Modica e Fasano, +32°C a Bari, Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Castellana Grotte e Pantelleria, +31°C a Roma, Cagliari, Rimini, Pesaro, Altamura, Marsala, Caltanissetta, Agrigento e Crotone.

E attenzione: domani, Mercoledì 25 Maggio, farà ancora più caldo soprattutto in Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. A determinare questa grande anomalia è l’Anticiclone Africano che dall’entroterra del Maghreb si è esteso in queste ore nel cuore del Mediterraneo inglobando appunto l’Italia meridionale.

Non sarà l’ultimo giorno di caldo: anche dopodomani, Giovedì 26 Maggio, le temperature rimarranno roventi mentre da ovest, nel Mediterraneo occidentale, avanzerà la goccia fredda che poi nel weekend, farà piombare le temperature nuovamente in basso, complice il maltempo, anche al Sud. Ma di questo parleremo nei prossimi aggiornamenti.